В Новой Ладоге полуторогодовалый малыш выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

В Новой Ладоге полуторогодовалый малыш выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Новой Ладоге полуторогодовалый малыш выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Волховском районе Ленинградской области произошла история с выпадением ребенка из окна. В инциденте снова замешана москитная сетка.

Случаев выпадения детей из окон, в которых фигурирует москитная сетка, становится все больше, и больше. Как стал известно Gazeta.SPB, еще один такой произошел в Новой Ладоге около девяти вечера 17 июля.

Известно, что полуторогодовалый мальчик по недосмотру родителей забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна на третьем этаже.

В результате ребенка доставили в районную больницу с катотравмой, тяжелой сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребер, ушибом левого легкого и, вероятно, тупой травмой живота. Малыш с травматическим шоком 1 степени, в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Семья мальчика благополучная, на учетах в полиции не состоит. В настоящий момент проверку ведет районный отдел СК Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе ребенок упал со второго этажа из трех, но все равно получил серьезные травмы.