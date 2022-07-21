Из Пулково 21 июля 3 самолета вылетят позже запланированного

Сегодня, 21 июля, в петербургском аэропорту Пулково нет отмененных рейсов, однако три воздушных судна отправятся в путь позже, чем изначально указывалось в расписании.

Первый задержанный рейс перенесли на 11:40. Речь идет о самолете, который направляется в Нарьян-Мар. Изначально он должен был отправиться в 07:55.

Вторым перенесенным рейсом стал самолет в Сочи от Уральских Авиалиний, который должен был вылететь в 09:05. Его задержали совсем чуть-чуть, — теперь он отправиться в 09:25.

Пока последним на сегодня перенесенным рейсом помечено направление «Петербург — Иваново», — с 14:35 его перенесли на три часа вперед. Теперь воздушное судно отправиться в путь в 17:20 по мск.

Остальные рейсы, согласно онлайн-табло аэропорта, вылетят по запланированному времени. Все изменения будут представлены на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 июля в Тюмени пассажирский самолет ATR 72 во время тренировочного полета выехал за пределы взлетной полосы при посадке.