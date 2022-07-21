В Тосненском районе спасатели достали из окна застрявшего котенка

В Ленинградской области специалисты вызволяли четвероного друга, застрявшего в коне квартиры.

Как рассказала Аварийно-спасательная служба Ленобласти в социальной сети в «ВКонтакте» 20 июля очевидцы сообщили в поисково-спасательный отряд города Тосно о том, что в одно из домов в окне застрял маленький котенок.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и достали малыша. Для спасения котенка было использовано альпинистское снаряжения. Специалисты осторожно подобрались к окну и вернули животное в квартиру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Волховском районе Ленинградской области произошла история с выпадением ребенка из окна. В инциденте снова замешана москитная сетка. В результате ребенка доставили в районную больницу с катотравмой, тяжелой сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребер, ушибом левого легкого и, вероятно, тупой травмой живота.