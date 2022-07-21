В Ленобласти за сутки 98 человек подхватили коронавирус

В Ленобласти за сутки 98 человек подхватили коронавирус. Фото: unsplash

В Ленобласти за сутки 98 человек подхватили коронавирус. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 98 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 21 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 814 местных жителей. Всего выздоровели 185 538 пациентов, в том числе 51 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 763 человек, а на втором месте оказалась Московская область — 637 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Ситуация может ухудшиться к середине месяца.