Петербуржцам назвали лучшие места для летнего барбекю

В связи с возвращением теплых деньков эксперт рассказала, где можно делать шашлыки на территории города и в пригородах.

Начальник отдела лесного хозяйства комитета по благоустройству Елена Пескова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась, что разводить огонь можно не где угодно, а в специально оборудованном под это месте. Оно называется «кострище». При этом необходимо постоянно следить за костром и не высыпать угли на траву.

«Когда будете уходить убедитесь, что костер потушен, а весь мусор можно убрать в урну», — заметила Пескова.

При этом в садах и парках разводить огонь категорически запрещено, но в лесах на специально оборудованных местах это делать можно. Гостей лесов попросили не выбрасывать окурки, спички и убирать за собой мусор, чтобы не спровоцировать развитие пожара.

Известно, что сейчас на территории Петербурга есть 43 зоны для отдыха с мангалом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что разведение огня в неположенном месте может обернуться административным штрафом для россиян.