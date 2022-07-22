Петербуржцам рассказали о капризной погоде в субботу

Завтра, 23 июля, в Северной столице будет то жарко, то прохладно. Погода обещает быть переменчивой.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов поделился, что в субботу ждать устойчивого тепла не стоит: в первой половине дня будет действительно жарко, но вот во второй, начиная с западных районов области, придет прохождение холодного атмосферного фронта, в связи с чем станет прохладнее.

Пока фронт не подошел температура воздуха поднимется до +25 и +30 градусов, а вот уже за фронтом будет происходить понижение температуры ниже +25 градусов. При этом не обойдется без привычных летних явлений, и это будет не только кратковременные дожди, предупреждает Колесов, но и грозы, ливни, усиление ветра при грозах, а на востоке области вероятен град.

Прохождение атмосферного фронта через Ленинградскую область будет происходить с запада на восток, а все неблагоприятные явления проявятся в зоне фронта, но локально, заметил синоптик. Из-за такой капризной и неопределенной погоды петербуржцам рекомендовали планировать дела с утра.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что gосле обильных проливных дождей и похолодания в Cfyrn-Петербург вернулось тепло, переходящее в жару.