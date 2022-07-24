В Ленобласти найден труп женщины на пороге дома

На пороге дома в деревне Малые Пороги во Всеволожском районе в Ленинградской области был обнаружен труп 59-летней женщины. На теле погибшей были зафиксированы колото-резаные раны в области груди, а на лице были ссадины и запекшаяся кровь.

О смерти женщины сообщила ее 52-летняя подруга, местная жительница Малых Порогов. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Об этом сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Медицинские эксперты устанавливают причину смерти.

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