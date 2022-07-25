В Россию завезут около 10% ноутбуков с клавиатурой без кириллицы

В Россию завезут около 10% ноутбуков с клавиатурой без кириллицы. Фото: Pxhere

В Россию завезут около 10% ноутбуков с клавиатурой без кириллицы. Фото: Pxhere

Участились случаи завоза в России клавиатур, на которых нет русской раскладки.

В ряде случаев это вызывает вполне объяснимые проблемы. Как рассказали участники рынка, доля ноутбуков с клавиатурой без кириллической раскладки растет из-за параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсант».

Как считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев, общее количество ноутбуков и клавиатур, которые привезли в Россию без русской раскладки, к концу 2022 года может достигнуть 10%. Такую продукцию можно найти как у крупных ретейлеров, так и у мелких китайских компаний.

Отмечается, что на клавиатурах ноутбуков для российского рынка или ЕАЭС есть российская раскладка, а если случай иной, то здесь можно нанести гравировку, предложили в Минпромторге. Стоить это удовольствие, правда, будет недешево — примерно в районе до 2 тысяч рублей. Еще один минус — подобная процедура может привести к прекращению гарантийного обязательства производителя.

Как заявили источники издания в правительстве, нехватка клавиатур с русской раскладкой влияет на исполнение ряда государственных контрактов. Например, подрядчик не может поставить АРМ (автоматизированные рабочие места) без клавиатуры или с английской раскладкой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в метро Петербурга планируют провести обновление аппаратов для пополнения проездных.