В Москве за сутки количество заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек

В Москве за сутки количество заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек. Фото: unsplash

В Москве за сутки количество заболевших COVID-19 превысило 2 тысячи человек. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом и в Москве, и в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 788 новых случаев коронавируса, а в Москве количество очень сильно подскочило и достигло 2 133.

Госпитализированы за сутки в Петербурге 46 человек, выздоровели – 549, умерли – 8. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 546 546 местных жителей, вылечились —1 506 616 человек, а общее число жертв достигло 34 295. Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 788 инфицированными. Первой в антирейтинге с огромным отрывом от остальных стала Москва. На третьем месте расположилась Московская область, где также наблюдается прирост заболевших за сутки — 473 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.