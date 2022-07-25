2,5 тысячи сельчан Ленобласти впервые получили доступ к LTE МегаФона

Жители 15 малых населенных пунктов смогут пользоваться жизненно важными интернет-услугами на 4G-скоростях и качественной голосовой связью. Это стало возможным благодаря прошедшей модернизации сети МегаФона в диапазоне 900 МГц.

Общаться с родными и близкими по мобильному, звонить при необходимости в экстренные службы, а также использовать все цифровые возможности телефона сможет население Выборгского, Гатчинского, Волховского, Сланцевского, Подпорожского, Кингисеппского, Волосовского, Тихвинского и Приозерского районов. Обновления прошли в деревнях, где проживает от нескольких десятков до сотен человек. Среди них Дятлово, Житково, Красный Сокол, Черничное и другие.

Для этого Мегафон построил и модернизировал более 15 базовых станций в диапазоне 900 МГц, у которого есть весомые преимущества при обеспечении связью именно малых населенных пунктов. Сигнал LTE 900 инженеры называют «дальнобойным»: одна базовая станция позволяет обеспечить покрытие сразу нескольких локаций. При этом строить объекты связи в каждой деревне или поселке нет необходимости. Более того, диапазон обеспечивает сравнительно высокие скорости мобильного интернета, что так необходимо на фоне растущего потребления трафика. По данным МегаФона, с начала года пользователи Ленобласти прокачали свыше 80 Петабайт цифровой информации. Такой объем эквивалентен просмотру свыше 1,5 млн фильмов в HD качестве. «Жители небольших населенных пунктов и мегаполисов должны иметь равные возможности: доступ ко всем необходимым службам и сервисам. Этой задаче мы уделяем повышенное внимание. При развитии сети мы фокусируемся на особо нуждающихся в связи и интернете населенных пунктах. Госуслуги, платежи онлайн, просмотр фильмов, технология голосовой передачи данных VoLTE и многое другое – все это стало возможным для жителей деревень благодаря проведенным работам», – говорит директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В течение шести месяцев этого года более 220 тысяч абонентов всех операторов связи воспользовались приложением SpeedTest и сделали замеры скорости. Номером один по скоростям стал МегаФон. Свое лидерство компания подтверждает уже шестой год подряд.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов. Жители 15 малых населенных пунктов смогут пользоваться жизненно важными интернет-услугами на 4G-скоростях и качественной голосовой связью. Это стало возможным благодаря прошедшей модернизации сети МегаФона в диапазоне 900 МГц. Общаться с родными и близкими по мобильному, звонить при необходимости в экстренные службы, а также использовать все цифровые возможности телефона сможет население Выборгского, Гатчинского, Волховского, Сланцевского, Подпорожского, Кингисеппского, Волосовского, Тихвинского и Приозерского районов. Обновления прошли в деревнях, где проживает от нескольких десятков до сотен человек. Среди них Дятлово, Житково, Красный Сокол, Черничное и другие.

Для этого Мегафон построил и модернизировал более 15 базовых станций в диапазоне 900 МГц, у которого есть весомые преимущества при обеспечении связью именно малых населенных пунктов. Сигнал LTE 900 инженеры называют «дальнобойным»: одна базовая станция позволяет обеспечить покрытие сразу нескольких локаций. При этом строить объекты связи в каждой деревне или поселке нет необходимости. Более того, диапазон обеспечивает сравнительно высокие скорости мобильного интернета, что так необходимо на фоне растущего потребления трафика. По данным МегаФона, с начала года пользователи Ленобласти прокачали свыше 80 Петабайт цифровой информации. Такой объем эквивалентен просмотру свыше 1,5 млн фильмов в HD качестве. «Жители небольших населенных пунктов и мегаполисов должны иметь равные возможности: доступ ко всем необходимым службам и сервисам. Этой задаче мы уделяем повышенное внимание. При развитии сети мы фокусируемся на особо нуждающихся в связи и интернете населенных пунктах. Госуслуги, платежи онлайн, просмотр фильмов, технология голосовой передачи данных VoLTE и многое другое – все это стало возможным для жителей деревень благодаря проведенным работам», – говорит директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В течение шести месяцев этого года более 220 тысяч абонентов всех операторов связи воспользовались приложением SpeedTest и сделали замеры скорости. Номером один по скоростям стал МегаФон. Свое лидерство компания подтверждает уже шестой год подряд.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.