Профессор Юденков: на фоне снижения цен увеличится спрос на мелкий номинал

Стало известно, что Банк России может возродить выпуск бумажных 10-рублевых и 5-рублевых купюр. Эксперт рассказал, почему решили вернуться к такому виду денег, и что будет с копейками.

Выпуск бумажных купюр номиналом пять и 10 рублей могут возобновить уже к концу текущего года. Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков поделился с «360» своими мыслями на этот счет. Он считает, что такой шаг обоснован снижением цен.

Эксперт напомнил, что до этого Центробанк уже отказывался от этой идеи, так как монеты было легче использовать.

Теперь же, предполагается, что возвращение к бумажной форме связано с составом монет. Выпуск пластиковых купюр, адаптированных под бумажный формат, будет выгоднее для Банка России. Кроме того, как заметил специалист, когда цены снижаются, то и масштаб уменьшается, поэтому необходимо будет больше денег номиналом пять и 10 рублей.

При этом копейки отменять никто не будет, подчеркнул Юденков.