В Петербурге из подземелья Петропавловской крепости освободили почти двухмесячного котенка

Благодаря волонтерам удалось достать пушистого малыша, который обитал в подземельях Петропавловской крепости около недели.

Котенком занимались с 15 по 22 июля, и решили рассказать об этом сегодня, 25 июля. Почти двухмесячного малыша услышали по слабому писку, который раздавался из под земли. Всю историю в красках рассказали в группе «ВКонтакте» «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум».

На заявку 16 июля отправились специалисты ПСО «Экстремум». Место было огорожено, люк открыт, но никого оттуда не вылезло. Тогда с помощью камер и жесткого кондуктора были исследованы водоотводящие трубы под стенами крепости метров на тридцать, котенок куда-то потерялся.

Специалисты дали распоряжение подкармливать животное, чтобы внушить ему чувство безопасности, но после его посадили на диету для дальнейшей приманки. Позже котёнка заметили в трубе на расстоянии 10 метров от люка, куда и поставили плошку с едой. Однако хитрец оказался не так то прост: котенок все съел, не попавшись специалистам. Так, животное пытались выманить ни один раз, но все тщетно.

Наконец, активисты сделали клетку с дистанционным механизмом запирания дверей, затем поставили туда еду. Выдержав голодовку, кот таки пришел в западню. После его поимки, он явно не выражал счастья: недовольно фыркал и пытался открыть клетку. Теперь котенка ждёт ветеринар и приучение к домашней жизни в обществе нескольких таких же некогда бывших друзей по несчастью.

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