У Сенного рынка мужчина под угрозой ножа отобрал у женщины очки

У Сенного рынка мужчина под угрозой ножа отобрал у женщины очки. Фото: Pxhere

У Сенного рынка мужчина под угрозой ножа отобрал у женщины очки. Фото: Pxhere

Правоохранительные органы Адмиралтейского района задержали мужчину, который подозревается в разбое у Сенного рынка.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло 25 июля около 14:05. Именно тогда в полицию обратилась пострадавшая 43-летняя гражданка, которая рассказала, что у дома 4 по Московскому проспекту на нее напал неустановленный мужчина. По ее словам, злоумышленник достал какой-то предмет, похожий на нож, и стал угрожать им, затем забрал у женщины коробку с очками, после чего скрылся.

Позже по «горячим следам» полиция задержала 48-летнего неработающего гражданина, поживающего на проспекте Большевиков.

В настоящий момент все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полицейские Петербурга поймали мошенника, который обманул 82-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. Преступника задержали в Ростове-на-Дону — им оказался 29-летний мужчина.