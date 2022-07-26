Пенсионер с улицы Ленская потерял из-за лжесотрудников «ВТБ» почти 2 млн рублей

Пенсионер с улицы Ленская потерял из-за лжесотрудников &#171;ВТБ&#187; почти 2 млн рублей
Пенсионер с улицы Ленская потерял из-за лжесотрудников "ВТБ" почти 2 млн рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Красногвардейском районе свои дела снова проворачивают мошенники. В этот раз пострадал пожилой мужчина с улицы Ленская.

Как стало известно Gazeta.SPB, 70-летний пострадавший обратился в полицию 25 июля около 20:00. Мужчина рассказал, что с 19 июля по 22 июля на его мобильный телефон с различных телефонов поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками банка «ВТБ» и предлагавших обеспечить безопасность денежных средств.

В итоге гражданин совершил несколько переводов через мобильные приложения с принадлежащих ему карт на указанные злоумышленниками счета. Всего пенсионер отправил 1 170 000 рублей.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы Адмиралтейского района задержали мужчину, подозреваемого в разбое у Сенного рынка.

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