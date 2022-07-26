Стало известно, сколько потерял «Макдоналдс» от ухода из России

Стало известно, сколько потерял "Макдоналдс" от ухода из России. Фото: unsplash

Стало известно, сколько потерял "Макдоналдс" от ухода из России. Фото: unsplash

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», сбежавшая из России, потеряла 1,2 миллиарда долларов.

Такая сумма списана с сети в качестве убытков. Об этом говорится в опубликованном в вторник отчете компании за второй квартал 2022 года.

Известно, что чистая прибыль сети «ресторанов по итогам второго квартала снизилась в 1,9 раза, и достигла 1,19 миллиарда долларов, пишет «Лента.ру». При этом выручка компании за апрель-июнь составила 5,72 миллиарда против 5,89 миллиарда долларов в прошлом году. Таким образом, чистая прибыль снизилась с 2,22 до 1,19 миллиарда долларов.

Несмотря на это, по итогам первого полугодия выручка «Макдоналдс» увеличилась на 3,4% и достигла 11,384 миллиарда долларов. По итогам квартала продажи сети выросли на 9,7%, в США — на 3,7%.

С начала 2022 года капитализация сети снизилась на 6,6%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что блюда в меню российского аналога ресторана общественного питания «Макдоналдс» «Вкусно — и точка» подорожали почти в два раза из-за роста закупочных цен, заявил глава компании Олег Пароев.