Смертельная авария произошла ночью в Петербурге

Столкновение со столбом в Петербурге стало смертельным для мотоциклиста. Фото: Gazeta.SPb

Столкновение со столбом в Петербурге стало смертельным для мотоциклиста. Фото: Gazeta.SPb

Ночью во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга случилась смертельная авария. Мотоциклист на большой скорости врезался в дорожный столб на улице Ярослава Гашека.

По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением. Пострадавший был госпитализирован. По предварительным данным, мотоциклист скончался на операционном столе.

О смертельной аварии сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Как известно из комментариев, мотоцикл принадлежал брату байкера.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об инциденте на тротуаре с участием электросамоката. Мужчина на самокате сбил девушку, пострадавшая была госпитализирована.