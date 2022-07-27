В Петербурге электросамокатчик сбил девушку на тротуаре

В Петербурге электросамокатчик сбил девушку на тротуаре
Электросамокаты часто провоцируют аварии. Фото: Whoosh

В Санкт-Петербурге в Московском районе произошел дорожный инцидент с участием электросамоката. Мужчина сбил девушку, шедшую по тротуару.

Пострадавшая прогуливалась со своим молодым человеком. Тот успел подхватить ее после столкновения с самокатом, чтобы она не упала.

Очевидцы поделились видео произошедшего в социальных сетях. Комментаторы возмущаются и задаются вопросом, когда уже электросамокаты приравняют к транспортному средству. О том, какую травму получила девушка — неизвестно, но на место ДТП вызвали машину скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об аварии с участием мотоциклиста на Колпинском шоссе. Водитель мотоцикла и пассажир, по словам очевидцев, погибли на месте.

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