В Петербурге электросамокатчик сбил девушку на тротуаре

В Санкт-Петербурге в Московском районе произошел дорожный инцидент с участием электросамоката. Мужчина сбил девушку, шедшую по тротуару.

Пострадавшая прогуливалась со своим молодым человеком. Тот успел подхватить ее после столкновения с самокатом, чтобы она не упала.

Очевидцы поделились видео произошедшего в социальных сетях. Комментаторы возмущаются и задаются вопросом, когда уже электросамокаты приравняют к транспортному средству. О том, какую травму получила девушка — неизвестно, но на место ДТП вызвали машину скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об аварии с участием мотоциклиста на Колпинском шоссе. Водитель мотоцикла и пассажир, по словам очевидцев, погибли на месте.