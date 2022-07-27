Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Петербурге

Авария в Петербурге, по словам очевидцев, унесла жизни двух человек. Фото: pixabay

Авария в Петербурге, по словам очевидцев, унесла жизни двух человек. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге на Колпинском шоссе произошла авария с участием микроавтобуса и мотоцикла. Мотоциклист въехал в автобус.

Из-за столкновения мотоцикл загорелся и полностью обгорел. По словам очевидцев, и он, и пассажир погибли на месте до приезда скорой. Информации о состоянии здоровья водителя и пассажиров микроавтобуса нет.

Об этом сообщает группа в социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Очевидцы аварии поделились фотографиями. Все обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о проведении ремонтных работ на 75 дорогах Санкт-Петербурга. Всего планируется отремонтировать 116 километров дорожного полотна.