Конфликт на петербургской дороге: пассажир прострелил ногу водителю другого автомобиля

В Санкт-Петербурге из-за конфликта на дороге один из участников ссоры открыл стрельбу. Инцидент произошел вчера вечером на Заречной улице в Парголово.

Причиной конфликта стал вопрос о том, кто должен был первым перестроиться в другой ряд. Участниками спора стали семейная пара на «Форде» и водителем другого автомобиля. Конфликт закончился тем, что 49-летний пассажир «Форда», пока его жена была за рулем, выстрелил в ногу 28-летнему пострадавшему.

Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». Стрельба производилась из травматического пистолета. Пострадавший сразу вызвал полицию на место происшествия. Стрелок был задержан и помещен в изолятор. Как выяснили правоохранительные органы, он имеет уже две судимости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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