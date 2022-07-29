В ночь с 28 на 29 июля в ТЦ Кировского района разбушевался пожар повышенного ранга

В ночь с 28 на 29 июля в ТЦ Кировского района разбушевался пожар повышенного ранга. Фото: "Яндекс.Карты"

В ночь с 28 на 29 июля в ТЦ Кировского района разбушевался пожар повышенного ранга. Фото: "Яндекс.Карты"

Сегодня ночью огонь вышел из под контроля на проспекте Стачек, 96, корпус 3. Известно, что по этому адресу располагается торговый центр «Виадук».

Очаг возгорания был обнаружен в небольшом магазине. Сообщение о пожаре поступило в 03:49. Спасатели оперативно выдвинулись на место.

Через какое-то время после прибытия было принято решение повысить ранг пожара до № 1БИС, — это произошло в 03:57. Выяснилось, что пламя занимает площадь 200 «квадратов» в помещении магазина размером 30х40 метров.

Отказ номеру 1БИС был дан только в 04:31, ранг пожара снизили до № 1, а позже ликвидировали.

Как рассказали Gazeta.SPB в ТЦ «Виадук», пострадавших в результате произошедшего нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники от МЧС и 22 человека личного состава.

Причины возгорания уточняются. По словам представителя ТЦ, охранник во время ночного инцидента «сделал все, что мог».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге загорелся доходный дом Шрейбера. Причиной возгорания стал утеплитель на площади 20 квадратных метров в здании, находящемся на капитальном ремонте.