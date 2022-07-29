В Петербурге разыскивают неизвестного, открывшего стрельбу из пневматики по автобусу

В Петербурге разыскивают неизвестного, открывшего стрельбу из пневматики по автобусу
В Петербурге разыскивают неизвестного, открывшего стрельбу из пневматики по автобусу. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В четверг диспетчер Автобусного парка № 7 заявила в экстренные службы Петербурге, что на проспекте Народного Ополчения неизвестный стрелял по автобусу.

На место произошедшего полиция приехала в 18:05. Как стало известно Gazeta.SPB, ближе к вечеру 28 июля у дома 67 по проспекту Народного Ополчения произошел инцидент с пневматическим оружием.

По словам 69-летнего кондуктора, она услышала звук разбившегося стекла, а затем увидела на левом стекле со стороны водителя радиальное повреждение с паутинным повреждением. Таким образом, преступник могу специально целиться в него. В ходе произошедшего, предварительно, никто не пострадал.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Все детали уточняются, видеонаблюдение отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что огонь вышел из под контроля на проспекте Стачек, 96, корпус 3. Известно, что по этому адресу располагается торговый центр «Виадук».

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