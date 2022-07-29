В Ленобласти за сутки 10 пациентов выздоровели от коронавируса, а еще 10 отправились в больницу

В Ленобласти за сутки 10 пациентов выздоровели от коронавируса, а еще 10 отправились в больницу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Ленобласти за сутки 10 пациентов выздоровели от коронавируса, а еще 10 отправились в больницу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 126 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 29 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 191 027 местных жителя. Всего выздоровели 186 137 пациентов, в том числе 10 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 3 682 человек, а на втором месте оказалась Московская область — 1 328 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с приходом новых вариантов омикрон-штамма.