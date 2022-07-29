DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России

Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express, входящая в группу компаний Deutsche Post DHL, решила больше не не доставлять грузы и документы внутри России, при этом за границу доставка осуществляться будет.

О своем решении международная компания DHL Express заявила на сайте. Уточняется, что решение вступит в силу с 1 сентября.

Отмечается, что причины такого решения кроются в существенных технических сложностях, связанных с функционированием информационных систем и инфраструктуры, а также законодательные ограничения (какие именно не уточняется).

Также, по словам компании, документы и грузы, принятые для доставки до 31 августа, отправят получателям. После 1 сентября использовал DHL можно будет только для отправлений за пределы России.

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