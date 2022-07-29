В России на доплату неработающим пенсионерам выделят свыше 10 млрд

В России на доплату неработающим пенсионерам выделят свыше 10 млрд. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В России на доплату неработающим пенсионерам выделят свыше 10 млрд. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Российское правительство заявило, что направит более 10 млрд рубле на доплаты неработающим пожилым гражданам страны.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что доплаты будут полагаться тем гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Мишустина, деньги получат более миллиона граждан, таким образом в среднем сумма выплаты составит около 10 тысяч рублей. Средства на эти цели регионам выделит федеральный центр.

С помощью указанных выплат планируется снизить нагрузку на субъекты федерации, которая связана повышением прожиточного минимума с 1 июня. С начала лета его увеличили на 10%. Еще в мае глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что прожиточный минимум для пенсионеров составит 11 970 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российский суд принял решение об изменении возрастной границы выхода на пенсию.