В Северной столице под конец июля будет влажно и холодно

В Северной столице под конец июля будет влажно и холодно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице под конец июля будет влажно и холодно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В субботу, 30 июля, Санкт-Петербург находится на периферии циклона, а это значит, что тепла ждать пока не приходится.

Горожанам сегодня нужно подумать об одежде, чтобы не замерзнуть и защититься от дождя. По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать тыловая часть циклона с центром над Белым морем.

В регион будут поступать новые порции влажного и холодного воздуха, и на фоне этого образуются облачные поля, приносящие дожди.

Так, температура воздуха петербуржцев тоже не особенно порадует: в течение дня столбик термометра поднимется максимум до +21 градуса, по области воздух может прогреться до +17 и+22 градусов. При этом ожидается западный порывистый ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра, 31 июля, хоть и будет немного теплее, но все еще ожидаются дожди.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода придет в город вот уже через пару дней, в августе.