Оставшимся без горячей воды зданиям в центре Петербурга обещали ее вернуть до 1 августа

Оставшимся без горячей воды зданиям в центре Петербурга обещали ее вернуть до 1 августа
Оставшимся без горячей воды зданиям в центре Петербурга обещали ее вернуть до 1 августа. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Жильцов 58 домов в центре Санкт-Петербурга оставили без горячей воды, которую обещали вернуть в течение трех дней.

Известно, что горячая вода перестала подаваться в связи с выявлением технологических нарушений после ремонта на сетях «Теплосеть Санкт-Петербурга». Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу администрации Центрального района.

Отмечается, что в большинство зданий воду планируют вернуть на выходных, но некоторым придется ждать до понедельника.

Так, сегодня, 30 июля, горячая вода должна вернуться в дома на Басковом переулке, улице Некрасова, улице Радищева, 10-ой Советской улице, 9-я Советской улице.

В воскресенье, 31 июля, водоснабжение восстановят на 6-ой Советской улице, 7-ой Советской улице, Фурштатской улице и Кирочной улице.

А 1 августа, по плану, вода вернутся на Исполкомскую улицу, Невский проспект, 2-ую Советскую улицу, 3-ю Советскую улицу, Суворовский проспект, Таврическую улицу Тележную улицу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 25 по 29 июля специалисты проводили проверку на прочность тепловых сетей в Невском, Фрунзенском, Калининском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах Петербурга.

АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” горячая вода новости СПб


 

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