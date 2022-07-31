В следующем году в Петербурге запустят производство баллистического полиэтилена

Завод в Петербурге станет самым масштабным в России по производству данного материала. Фото: pixabay

Завод в Петербурге станет самым масштабным в России по производству данного материала. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге в новом году откроется производство баллистического полиэтилена. Ангар для выпуска продукции будет готов уже к концу этого года. Оборудование также будет доставлено к концу года.

Начать работу планируется в первой половине 2023 года. Это будет самое масштабное производство сверхвысокомолекулярного полиэтилена, используемого для изготовления касок и бронированных автомобилей, на территории России.

Об этом сообщает директор АО «НПО Спецматериалов» Никита Сильников. В ближайшие пять лет все оборудование на всех заводах по производству спецматериалов будет заменено на технику российского производство.

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