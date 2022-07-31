Владимир Путин поздравил россиян с Днем ВМФ

Владимир Путин поздравил россиян с Днем ВМФ
Владимир Путин открыл Главный парад ВМФ. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Президент России Владимир Путин открыл Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Во время открытия президент поздравил граждан России с Днем ВМФ и объяснил, какие изменения были внесены в Морскую доктрину и Корабельный устав.

В ближайшее время в Вооруженные силы России будут поставлены гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», аналогов которых нет в мире. Первым на дежурство с новой установкой фрегат «Адмирал Горшков».

— Мы открыто обозначили границы и зоны национальный интересов России, жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории — воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами, — сказал президент России на открытии парада ВМФ.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о поздравлении губернатора Александра Беглова с Днем ВМФ. Он пожелал петербуржцам крепкого здоровья и процветания России.

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