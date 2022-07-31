Губернатор Беглов поблагодарил президента РФ за поддержку «Острова Фортов»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку проекта «Острова Фортов». Градоначальник поблагодарил президента от имени всех петербуржцев.

Президент РФ решает вопросы транспортной инфраструктуры города-острова и поддерживает проект, отметил Беглов.

— Проект придал импульс социально-экономическому развитию Кронштадта, его транспортной инфраструктуры. Планируется реализовать семь дорожных проектов. Самый крупный – реконструкция путепроводной развязки Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе. Сейчас идет проектирование реконструкции развязки. В следующем году на средства федерального бюджета начнутся строительные работы. На шесть дорожных проектов общей протяженностью 11,4 км город в соответствии с адресной инвестиционной программой город направит 4,3 миллиарда рублей, — цитирует телеканал «Санкт-Петербург» слова губернатора.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о посещении президентом РФ «Острова Фортов». Владимир Путин побывал в Кронштадте до начала парада.