Губернатор Беглов поблагодарил президента РФ за поддержку «Острова Фортов»

Губернатор Беглов поблагодарил президента РФ за поддержку «Острова Фортов»
Губернатор Беглов поблагодарил президента РФ. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку проекта «Острова Фортов». Градоначальник поблагодарил президента от имени всех петербуржцев.

Президент РФ решает вопросы транспортной инфраструктуры города-острова и поддерживает проект, отметил Беглов.

— Проект придал импульс социально-экономическому развитию Кронштадта, его транспортной инфраструктуры. Планируется реализовать семь дорожных проектов. Самый крупный – реконструкция путепроводной развязки Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе. Сейчас идет проектирование реконструкции развязки. В следующем году на средства федерального бюджета начнутся строительные работы. На шесть дорожных проектов общей протяженностью 11,4 км город в соответствии с адресной инвестиционной программой город направит 4,3 миллиарда рублей, — цитирует телеканал «Санкт-Петербург» слова губернатора.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о посещении президентом РФ «Острова Фортов». Владимир Путин побывал в Кронштадте до начала парада.

Александр Беглов благодарность президенту владимир путин новости СПб остров фортов


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный поджег букмекерскую контору в Санкт-Петербурге
Все станции петербургского метро работают в штатном режиме
Адмирал Попов: о подписании президентом Морской доктрины
Участницы группы «Тату» впервые за несколько лет встретятся на сцене
Лебеди в пруду Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге стали родителями
Невский проспект снова доступен для автомобилистов
Молодогвардейцы в Петербурге выстроились в Андреевский флаг
Губернатор Беглов поблагодарил президента РФ за поддержку «Острова Фортов»