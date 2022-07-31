Молодогвардейцы в Петербурге выстроились в Андреевский флаг

Молодогвардейцы в Петербурге выстроились в Андреевский флаг
Малогвардейцы Петербурга выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Активисты «Молодой гвардии Единой России» выстроились в Андреевский флаг. Акция прошла в Санкт-Петербурге возле памятника Петру I.

Участники акции выстроились во флаг размером 280 квадратных метров. Мероприятие было приурочено ко Дню ВМФ.

Об этом сообщил руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

— Сегодня отмечается День Военно-морского флота России. Со времен Петра Великого ВМФ является гордостью России. Благодаря его появлению наша страна превратилась в ведущую морскую державу. И наш родной город — Санкт-Петербург — является самой настоящей морской столицей России. Сегодня здесь 1,5 тыс. наших активистов провели масштабную акцию, — цитирует слова Амелина пресс-служба ТАСС.

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