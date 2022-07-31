Все станции петербургского метро работают в штатном режиме

Все станции метро в Санкт-Петербурге снова работают в штатном режиме. Ограничения были введены сегодня во время Главного парада ВМФ. Такие меры были приняты в связи с наплывом большого потока пассажиров.

Ограничения коснулись четырех станций метрополитена — «Адмиралтейская», «Василеостровская», «Спортивная-2» и «Невский проспект-2». В историческом центре Санкт-Петербурга тоже восстанавливается дорожное движение.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. В работу введены также мосты и набережные Невы.

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