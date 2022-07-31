В Петербурге появился новый водный маршрут до Коломны

В Санкт-Петербурге появился новый водный туристический маршрут до Коломны. Маршрут объединил в себе два основных направления туризма в Петербурге.

Новые катера накануне отправились от причала «Никольских ворот». Маршрут начинается и заканчивается в Коломне.

Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург». Маршрут был разработан при поддержке комитета по развитию туризма. Благодаря нему жители Коломны смогут полюбоваться на красоты Северной столицы с воды.

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