«Красный треугольник» в Петербурге может оказаться в реестре памятников

«Красный треугольник» в Петербурге может оказаться в реестре памятников
Бывший завод в Петербурге может быть преобразован. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Бывший завод «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге может оказаться в реестре памятников. На производстве с 1860 года начали впервые в России производить резину. Завод может оказаться часть культурного наследия уже до конца этого года.

Для этой цели будет произведена историко-культурная экспертиза, которую представят на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Такое решение позволит начать разработку концепции дальнейшего использования объекта в современном мире.

Об этом сообщает председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров. Именно он и рассказал, какие сроки потребуются на этот процесс.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об открытии третьей очереди в парке «Остров Фортов». Для посетителей стала доступна еще одна часть парка. Там работает фуд-холл, есть спортивная площадка и зоны для игр.

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