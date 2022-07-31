Шойгу открыл барельеф в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге

Шойгу открыл барельеф в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге
Открытие барельефа в честь подвига войск ВМФ прошло сегодня в Адмиралтействе. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Глава министерства обороны Сергей Шойгу возглавил торжественное открытие барельефа в Петербурге в Адмиралтействе. Барельеф посвящен победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года. Открытие было приурочено в Дню ВМФ.

Об этом стало известно журналистам со слов пресс-службы военного ведомства.

— Сегодня мы открываем барельеф «Синопское сражение». Он продолжает серию скульптурных композиций, представляющих знаковые для российской истории морские баталии. Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине, — цитирует ведомство слова Сергея Шойгу.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об открытии третьей очереди в парке «Остров Фортов». Для посетителей стала доступна еще одна часть парка. Там работает фуд-холл, есть спортивная площадка и зоны для игр.

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