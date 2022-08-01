Жителям России рассказали, каких изменений им ждать в августе

Наступил заключительный месяц лета, а вместе с ним в силу вступают ряд изменений, которые существенно повлияют на жизнь россиян. В частности, нововведения коснутся пенсионеров, самозанятых, владельцев оружия и экспорта конкретных продуктов.

Некоторым пенсионерам будут выплачивать повышенную пенсию

С сегодняшнего дня будет произведена индексация выплат тем пожилым гражданам, кто работал в 2021 году и за которых работодатели платили страховые взносы в пенсионную систему. Кроме того, рассчитывать на увеличенные выплаты могут и те, кто является индивидуальным предпринимателем, работавшем и платившем фиксированные взносы в 2021-м году.

Повышение пенсии будет зависеть от суммы страховых взносов, которые были предоставлены в предыдущем году. Размер прибавки не должен превышать трех пенсионных баллов. Таким образом, максимальная прибавка составит 354 рубля. Подавать заявление для этого не потребуется, перерасчет проведут автоматически.

Также в августе будет удвоена фиксированная выплата к пенсии тем, кто в последний месяц лета отпразднует 80 лет.

На сайте госуслуг теперь можно оформить самозанятость

Через портал «Госуслуг», начиная с августа 2022 года, можно будет оформить самозанятость. Данные о постановке на учет в налоговых органах самозанятых граждан оператор передаст в соответствующие структуры самостоятельно.

До этого встать на учет как самозаняты можно было только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте ФНС.

Правила оборота и ремонта оружия в России изменятся

Ближе к концу августа произойдут перемены для владельцев оружия и людей, промышляющих деятельностью, связанной с ним.

Изменений в законе стоит ждать к 25 августа. Так, с этого числа отдать оружие в ремонт можно будет как производителю, так и коммерческим фирмам, однако должно соблюдаться условие: фирме необходимо быть зарегистрированной как юрлицо и иметь соответствующую лицензию. Направление для этого будет выдавать Росгвардия.

Кроме того жители России смогут использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб, а также для участия в соревнованиях не только со спортивным, но и с охотничьим оружием.

В тоже время будет ограничена покупка охотничьего и спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, а также гладкоствольного огнестрельного оружия. Можно будет купить не более пяти единиц каждого вида, при этом в общем человек не может иметь на руках более десяти единиц оружия всех видов.

Экспорту сахара и масла быть!

В августе подходит к концу срок временного запрета на вывоз из России белого сахара, тростникового сахара-сырца, семян рапса и подсолнечника. Начиная с 31 числа ограничение, которое было введено правительством России в марте этого года на фоне роста цен на эти продукты, будет снято.

О тех, кто платит налог, будут знать третьи лица

С 1 августа вступают в силу поправки в Налоговый кодекс. Теперь инспекция сможет предоставлять третьим лицам сведения о налогоплательщике, и это не будет считаться разглашением налоговой тайны. Однако делать это можно будет только с согласия гражданина. Для осуществления согласия необходимо направить в инспекцию соответствующий документ в электронном виде. Его формат, а также порядок предоставления третьим лицам сведений, составляющих налоговую тайну, утвердит ФНС.

В рекламах сухих смесей на первое место будут ставить грудное вскармливание

Соответствующие правки начнут действовать с 27 августа и коснуться не только сухих смесей, но и всех продуктов для детей в возрасте до года. Теперь во всех видеороликах необходимо будет упоминать о преимуществах грудного вскармливания.

Кроме того, создатели роликов о сухих смесях должны будут информировать о возрастных ограничениях применения питания и о необходимости консультаций со специалистами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за 2022 год в Госдуму хотят внести законопроект об установлении дополнительной пенсии пожилым гражданам России.