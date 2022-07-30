В Госдуму планируют внести законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии

В Госдуму планируют внести законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии
В Госдуму планируют внести законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

За этот год в Госдуму хотят внести законопроект об установлении дополнительной пенсии пожилым гражданам России.

Законопроект о 13-й пенсии планируется добавить в Госдуму осенью. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на партию «Справедливая Россия — За правду». Ее лидер Сергей Миронов предложил ввести ежегодные декабрьские выплаты, которые будут осуществляться прямо к новогодним праздникам.

По мнению Миронова, подобная инициатива способствует стимуляции покупательского спроса в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг, а также поддержит пенсионеров и улучшит их благосостояние.

Кроме того, предполагается, что благодаря поправкам в два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Это касается людей, достигших 70 лет. Партия подсчитала, что на указанную инициативу необходимо будет выделить 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на доплату неработающим пенсионерам в России выделят свыше 10 млрд.

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В Госдуму планируют внести законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии