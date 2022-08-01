Петербуржцев предупредили о сильных ливнях 1 и 2 августа

На территории в ближайшие пару дней ожидается ухудшение погодных условий. Горожан предупредили о проливных дождях.

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу объявило об изменении погоды в худшую сторону. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 и 2 августа местами в городе ожидаются очень сильные дожди.

Дожди начнутся уже сегодня со второй половины дня, при этом температуры пока теплые +21 и +23 градуса. Однако в ночь на 2 августа столбик термометра опустится до +14 и +16 градусов. В течение дня 2 августа снова чуть потеплеет, но по ощущениям будет прохладно из-за циклона, надвигающегося на Петербург с дождями. Атмосферное давление днем будет слабо повышаться, но ночью — понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцев предупредили о ненастье, которое принесет с Калининграда циклон Frieda.