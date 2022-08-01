Ливни в Петербурге создадут «оранжевый» уровень опасности 1 и 2 августа

Ливни в Петербурге создадут &#171;оранжевый&#187; уровень опасности 1 и 2 августа
Ливни в Петербурге создадут "оранжевый" уровень опасности 1 и 2 августа. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На территории Северной столице объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за проливных дождей.

По информации Росгидрометцентра, с 21 часа вечера 1 августа до 9 часов утра 2 августа в городе вводится повышенный уровень погодной опасности. В Смольном обратились к петербуржцам и попросили их быть крайне осторожными.

Также петербургские власти напомнили, что «оранжевый» уровень обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Водителям необходимо проявлять особую осторожность на дорогах, по возможности, лучше вообще воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП. Быть внимательными, разумными и аккуратными нужно также и пешеходам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что uлавное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу объявило об изменении погоды в худшую сторону 1 и 2 августа.

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