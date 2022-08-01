В четырех районах Петербурга проверка труб на прочность станет причиной отключения воды

Перед осенним периодом специалисты проверят трубы еще в четырех районах Санкт-Петербурга. На время проведения работ подача воды будет отключена.

Как сообщили на сайте ГУП «ТЭК СПб», с 1 по 5 августа 4 района Северной столицы будут задействованы в испытаниях тепловых сетей. Если быть точнее, отключение воды на указанный период планируется в Красносельском, Невском, Кировском и Фрунзенском районах города.

Подробный график отключения воды в каждом доме можно узнать на официальном сайте организации в разделе «График отключений». В общей сложности в преддверии нового отопительного сезона в городе будет проведено 260 гидравлических испытаний.

Петербуржцев просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часть труб уже проверили в Невском, Фрунзенском, Калининском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах Петербурга.