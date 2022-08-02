В Петербурге за сутки выявили 1 635 заболевших коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 1 635 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 205 человек, выздоровели – 971, умерли – семь. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 557 108 местных жителей, вылечились — 1 510 973 человека, а общее число жертв достигло 34 349. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 765 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 310 новых ковид-пациентов.

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