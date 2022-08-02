В России за сутки коронавирусом заразились 9 560 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 9 560 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 622 103. Об этом стало известно сегодня, 2 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 836 человек, скончались 48 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 382 517 граждан. Накануне выздоровели 8 573 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 990 048.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 2 765 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 310 новых ковид-пациентов.

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