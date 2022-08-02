Пожар на «Адмиралтейских верфях» потушили

Пожар на &#171;Адмиралтейских верфях&#187; потушили
Пожар на "Адмиралтейских верфях" . Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге спасатели справились с пожаром на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи».

Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС, пожар на судозаводе, расположенном на набережной реки Фонтанки, дом 203, лит. 3, потушили за три часа. В 14:30 стало известно, что строящийся рыболовецкий траулер «Механик Маслак» потушили.

Напомним, рыболовецкий траулер на «Адмиралтейских верфях» загорелся сегодня около 11:24. На месте происшествия с огнем боролись 58 человек личного состава МЧС и 14 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителю Колпино предъявили обвинение в убийстве и расчленении собутыльника.

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