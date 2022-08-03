В Петербурге за сутки выявили 1781 заболевшего коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 1781 новый случай коронавируса.

Госпитализирован 171 человек, выздоровели – 1183, умерли – шесть. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 558 889 местных жителей, вылечились — 1 512 156 человек, а общее число жертв достигло 34 355. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5720 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 906 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что масочный режим возвращают в больницы и поликлиники Петербурга.