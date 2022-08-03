Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 3 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 1781 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 1635. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 5720 человек с коронавирусом, а также Подмосковью, где выявили 906 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 1183 человека, госпитализировали 171 местного жителя, скончались шесть петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что масочный режим возвращают в больницы и поликлиники Петербурга.