Петербурженку изнасиловали после застолья в Шушарах

Петербурженку изнасиловали после застолья в Шушарах
Женщину изнасиловали в квартире на Московском шоссе. Фото: google.maps

В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего женщину в Шушарах.

Как стало известно Gazeta.SPb, ранним утром 2 августа в дежурную часть полиции обратилась 29-летняя пострадавшая. Она рассказала правоохранителям, что ее изнасиловал неизвестный мужчина, с которым она выпивала в своей квартире в доме №282 по Московскому шоссе. После этого он скрылся.

Опергруппа нашла предполагаемого насильника через пять часов рядом с тем же домом, где произошло изнасилование. По подозрению задержан 28-летний гражданин Узбекистана.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что охранник ТЦ на Сенной площади избил подростка с электронной сигаретой. Сейчас стражи порядка изучают записи с камер видеонаблюдения в ТЦ.

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