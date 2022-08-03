В Петербурге неизвестные похитили мигранта, увезли в лес и заставили копать яму

Петербургская полиция разыскивает пятерых похитителей, которые увезли мигранта в лес и требовали деньги, угрожая расправой.
Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в отдел полиции обратился 26-летний мужчина из Узбекистана. По его словам, вечером 31 июля группа неизвестных подошли к нему, когда тот стоял у служебного входа в ресторан KFC на проспекте Маршала Жукова, 35.
Они отобрали его смартфон и сразу оформили кредит на 35 тысяч рублей. После этого неизвестные затолкали его в серебристую «Ладу Ларгус», увезли в лес, а там заставили копать яму, требуя 100 тысяч рублей. После этого они вернули пострадавшего обратно к KFC.
На следующий день, 1 августа, те же неизвестные подловили его у входа в ресторан и открыто похитили 35 тысяч рублей.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженку изнасиловали после застолья в Шушарах.