В Петербурге неизвестные похитили мигранта, увезли в лес и заставили копать яму

В Петербурге неизвестные похитили мигранта, увезли в лес и заставили копать яму
Мигранта похитили у служебного входа в KFC на проспекте Маршала Жукова. Фото: google.maps

Петербургская полиция разыскивает пятерых похитителей, которые увезли мигранта в лес и требовали деньги, угрожая расправой.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в отдел полиции обратился 26-летний мужчина из Узбекистана. По его словам, вечером 31 июля группа неизвестных подошли к нему, когда тот стоял у служебного входа в ресторан KFC на проспекте Маршала Жукова, 35.

Они отобрали его смартфон и сразу оформили кредит на 35 тысяч рублей. После этого неизвестные затолкали его в серебристую «Ладу Ларгус», увезли в лес, а там заставили копать яму, требуя 100 тысяч рублей. После этого они вернули пострадавшего обратно к KFC.

На следующий день, 1 августа, те же неизвестные подловили его у входа в ресторан и открыто похитили 35 тысяч рублей.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженку изнасиловали после застолья в Шушарах.

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