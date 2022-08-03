Мошенники на такси обманули пожилого петербуржца на 1,6 млн рублей

В Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников, отдав им 1,6 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию с заявлением обратился 71-летний петербуржец с улицы Урицкого. Со слов потерпевшего, 28 июля ему начали названивать неизвестные «сотрудники безопасности банка». Они убедили пенсионера, что кто-то пытается заблокировать его счета, и для спасения сбережений нужно перевести их на безопасный счет. На следующий день неизвестные приехали за петербуржцем на такси, отвезли его до банкомата, после чего он передал им 1,6 миллиона рублей.

Полицейские уже изучают записи с камер видеонаблюдения, на которые попали злоумышленники. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге неизвестные похитили мигранта, увезли в лес и заставили копать яму.