Второклассница попала в реанимацию после ДТП на улице Рихарда Зорге

Второклассница попала в реанимацию после ДТП на улице Рихарда Зорге
Девочку госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Красносельском районе иномарка сбила школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас девочка в реанимации.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария случилась накануне в 15:13 напротив дома 11 по улице Рихарда Зорге. Автомобиль Hyundai Sonata сбил восьмилетнюю девочку, которая хотела перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП девочка попала в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и внутренних органов, переломом локтевого отростка и локтевой кости. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Иномаркой управлял 63-летний петербуржец. В этом году он 11 раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяные мужчины устроили стрельбу на детской площадке на Бабушкина.

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