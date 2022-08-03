Бывшего директора петербургского Водоканала выпустили из СИЗО

Суд освободил из-под стражи бывшего гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александра Данилова, которого в июле арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и обвинили в причинении ущерба более чем на 800 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, суд вынес Александру Данилову постановление о непричастности к совершению преступления. Уголовное преследование прекращено, теперь он будет фигурировать в деле в качестве свидетеля.

Данилов был арестован 14 июля на два месяца в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему вменялось шесть эпизодов преступления. Всего по делу были задержаны четверо сотрудников Водоканала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректора петербургского «Водоканала» задержали после обысков.