Бывшего директора петербургского Водоканала выпустили из СИЗО

Бывшего директора петербургского Водоканала выпустили из СИЗО
Суд вынес Александру Данилову постановление о непричастности к совершению преступления. Фото: правительство Петербурга

Суд освободил из-под стражи бывшего гендиректора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александра Данилова, которого в июле арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и обвинили в причинении ущерба более чем на 800 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, суд вынес Александру Данилову постановление о непричастности к совершению преступления. Уголовное преследование прекращено, теперь он будет фигурировать в деле в качестве свидетеля.

Данилов был арестован 14 июля на два месяца в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему вменялось шесть эпизодов преступления. Всего по делу были задержаны четверо сотрудников Водоканала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректора петербургского «Водоканала» задержали после обысков.

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