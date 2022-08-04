Синоптик Михаил Леус рассказал о возвращении жары в Северную столицу

В Санкт-Петербурге становится все жарче.

Сегодня, 4 августа, воздух в городе прогреется до +26 и +28 градусов, по словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на территорию Северной столицы возвращается жара.

По области температурные показатели в четверг установятся на +24 и +29 градусах. Санкт-Петербург останется под влиянием антициклона, который сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду.

Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, как отметил Леус, волна тепла достигнет апогея, осадков также, как и сегодня, не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе на территорию Северной столицы пожалует комфортный температурный фон, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Ожидается, что столбик термометра задержится в районе 18-23 градусов, но в отдельные период он может подняться до 28 градусов.